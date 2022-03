Russen zittern um ihre Villen und um ihren Rubel

Die in Fuschl beliebte Familie Abramovich wird keine Probleme haben: Milliardärs-Tochter Anna besitzt bekanntlich eine Villa am Fuschler See. Sie hat einen EU-Pass. Und Papa Roman, der lieber in London weilt, ist zudem auch nicht auf der schwarzen Russen-Liste zu finden. Insider berichten dagegen von einer interessanten Entwicklung: Offenbar wollen die reichen Russen nicht mehr kaufen, sondern nur noch mieten. Womöglich um Sanktionen zu umgehen? „Wir erhalten vermehrt dringende Miet-Anfragen russischer Kunden“, so ein Insider der Immobilien-Branche. „Viele in Österreich lebende Russen haben Angst, wie es mit ihrem Besitz weitergehen soll.“