Sexuelle Intimität beim Oralsex

„Die Zunge auf und ab, von Seite zu Seite oder in Form einer Acht bewegen.“ Über Oralsex mit Vulven findet man Techniktipps in Zeitschriften, die unnötig kompliziert klingen - und es auch sind. Denn zumindest bei jungen Menschen scheitert Oralsex eher an Ekelgefühlen als an der Technik. Karla, eine 16-Jährige, streitet darüber mit ihren Freunden, wie sie einer Forschergruppe aus England erzählt hat. „Die Jungs sind immer so: ‘Ja, also, ich würde ein Mädchen nicht lecken, weil das einfach eklig ist‘, und ich sage: ‘Was?! Also sie kann dir einen blasen und du kannst das Mädchen darum bitten zu blasen, aber du kannst es ihr nicht zurückgeben?‘“