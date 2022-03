Nach Crash und Überschlag im Tunnel: Pkw brannte

Zwei Überholmanöver zur selben Zeit: In der Unterflurtrasse Unzmarkt kollidierten am Freitag eine 46-jährige Lenkerin und ihr 13-jähriger Sohn seitlich mit einem 18-jährigen Fahrer. Der junge Mann und ein Freund konnten sich nach einem Überschlag und noch bevor der Pkw in Vollbrand geriet aus dem Wrack retten. Ein nachfolgender Lenker, der zu schnell unterwegs war, musste sein Fahrzeug gegen die Tunnelwand lenken.