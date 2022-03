Flucht-Zentrum in der Messe

Noch immer ist es schwer abschätzbar, wie viele in Not geratene Ukrainer in Salzburg Schutz suchen werden. Das Land bereitet nun jedoch Unterkünfte und Infrastruktur für rund 5000 Geflüchtete vor. Dreh- und Angelpunkt wird die Halle vier im Messezentrum, auch am Bahnhof wird eine Info-Stelle installiert.