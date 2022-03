„Ich möchte den Fluch besiegen“

Der Loipenfloh befindet sich weiterhin im Dauerstress, nach den Spielen fand der Weltcup in Lahti statt, heute warten die 30 Kilometer im Massenstart in Oslo. „Darauf freue ich mich total, denn es werden zigtausend Leute an die Strecke pilgern. Es ist ein Schritt in die Normalität“, meint Stadlober. Wobei die Grillerei der Norweger nicht nur Vorteile mit sich bringt. „Für uns Athleten ist das gar nicht so super, weil wir die ganze Zeit den Würstelgeschmack spüren“, grinst Stadlober.