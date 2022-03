Sky du Mont als Stargast in Linz

In den Vorstellungen von 12. bis 17. Juli wird er als Erzähler auf der Bühne stehen: „Ich freue mich riesig, als Erzähler dabei zu sein und erstmals gemeinsam mit dem enthusiastischen und fachkundigen Linzer Musical-Publikum das Leben wieder feiern zu dürfen“, so du Mont, der in Österreich vor allem für seine Parts in den Komödien „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise“ geliebt wird. Er war aber u. a. auch in Stanley Kubricks Film „Eyes Wide Shut“ neben Tom Cruise und Nicole Kidman zu sehen und ist auch als Autor erfolgreich.