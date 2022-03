Historiker: „Dieser Krieg kennt nur Verlierer“

„Es ist eine Entladung der Geschichte“, analysiert Stefan Karner die Gründe des „Bruderkriegs“ mitten in Europa im Polit-Talk „Club 3“ auf krone.tv und schauTV (siehe Video oben). Der Grazer Historiker ist Russlandexperte, spricht die Sprache, kennt die Menschen - in Russland wie in der Ukraine. „Mich rufen täglich Menschen aus beiden Ländern an. Die Gespräche enden meist mit: ,Gebe Gott, dass der Krieg bald vorbei ist.‘“