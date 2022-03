Wetterpech verhindert Medaillen für ÖSV-Abfahrer

Am Donnerstag wurde der erste Versuch der Herrenabfahrt wegen Nebels nach zehn Läufern abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führte der Niederösterreicher Raphael Riederer vor dem Salzburger Lukas Broschek. Im Feld der Geschlagenen: Giovanni Franzoni (It), der als Siebter 1,17 Sekunden auf Riederer aufgerissen hatte, der Schweizer Franjo von Allmen (4./+0,84) und der Deutsche Luis Vogt als Dritter (+0,68). Und just dieses Trio war es, dass dann am Freitag vom Stockerl lachte - nur in umgekehrter Reihenfolge.