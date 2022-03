Ära geht zu Ende - Aufstieg zum Abschied!

Sechs Jahre bei Sturm, Cupsieger, 134 Partien, darunter auch in der Champions-League-Quali - Philipp Huspek blutet mittlerweile schwarz-weiß. Kommenden Sommer endet seine Ära. „Davon gehe ich aus“, sagt der Familienvater, der im Winter noch mit einem Wechsel (Ried) spekuliert hatte. „Daraus ist nichts geworden. Dann hab ich gesagt, es muss eine fixe Entscheidung her, ich muss mich voll auf etwas konzentrieren.“ Tut der 31-Jährige im Frühjahr als fixer Bestandteil und Leitwolf in Sturms Zweiermannschaft.



„Meine Rolle macht mir Spaß, mit den jungen Spielern ist das eine spannende Aufgabe. Auch wenn’s zuletzt schwierig war: Wegen Corona, Impfungen oder dem Bundesheer waren oft Spieler in der Vorbereitung weg. Hut ab vor dem Trainerteam, das das steuern muss. Aber wir haben viel Potenzial!“ Der Aufstieg ist das erklärte Ziel - neben Rivale Hertha Wels strebt man den Gang in die Zweite Liga an. Sonntag geht’s für Sturm daheim gegen Spittal. Ein Pflichtsieg. „Das sind im Aufstiegsrennen aber fast alle Spiele“, so Huspek, der Sturm II zum Abschied den Titel schenken will.