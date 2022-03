Abschuss oder Crash: MH370 gibt weiter Rätsel auf

Acht Jahre mit wilden Spekulationen, ohne konkrete Antworten. Fast 3000 Tage sind vergangen, seit Flug MH370 auf dem Weg von Kuala Lumpur in Malaysia nach Peking in China um 1.21 Uhr plötzlich von den Radarschirmen verschwand. Die letzten Worte des erfahrenen Kapitäns Zaharie Ahmad Shah aus dem Cockpit: „Good night, Malaysian Three Seven Zero.“ Vor dem Jahrestag am 8. März gibt es neue verstörende Theorien, die in einem Buch und einem Dokumentarfilm aufgestellt werden.