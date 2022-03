Aufregung um knappe Gaultier-Entwürfe bei „GNTM“

Star-Designer Jean Paul Gaultier (69) hat in Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ mit seinen Entwürfen für Irritationen bei einigen Kandidatinnen gesorgt. In der Folge vom Donnerstagabend waren nicht alle Teilnehmerinnen der Sendung auf den ersten Blick glücklich mit der knappen Unterwäsche. Die Reaktionen reichten von „Da ist ja nichts dran“ und „Es ist sehr, sehr knapp“ über „Gewagt“ bis „Nicht so ganz mein Style“ oder „Mein Dad dreht durch“.