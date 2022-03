Neuer Taxi-Service startet in Salzburg

Die Buchung der Taxis erfolgt direkt via Smartphone. Die Bolt-App zeigt die verfügbaren Fahrzeuge an. Schon vor Fahrtantritt sieht der Kunde den Preis. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte oder bar beim Taxifahrer. „Wir hoffen, dass wir hier sehr schnell bekannt werden – vor allem bei der jüngeren und technik-affinen Generation“, sagt Shikhaliyev. Dann sollen bald noch mehr Bolt-Taxis durch Salzburg fahren. In Wien hat mehr als die Hälfte der Fahrzeuge keine Verbrennungsmotoren. „Das wollen wir auch in Salzburg erreichen. Zum Start ist das leider noch nicht möglich.“