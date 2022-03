Wenn die Bevölkerung gegen Bauwut aufsteht

Dass nun auch noch ein kleiner Wald direkt vor seiner Haustür einer Wohnanlage weichen soll, brachte für den Gleisdorfer das Fass zum Überlaufen. Das oststeirische Gleisdorf liegt in einer florierenden Wachstumsregion und Bauträger rittern um Flächen. Fischer schilderte seine Sorgen um die zusehende Verbauung seiner Heimat in einem Schreiben an mehrere Politiker - vom zuständigen Landesrat bis zum Gleisdorfer Bürgermeister.