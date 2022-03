Ukrainerin besiegt Russin und spendet Preisgeld

Jastremska mit Sieg in Lyon nach Flucht

In Lyon war beim WTA-250-Turnier die Ukrainerin Dajana Jastremska nach ihrem Sieg über die Rumänin Ana Bogdan zu Boden gesackt. Die 21-Jährige und ihre jüngere Schwester hatten in der vergangenen Woche zwei Nächte in einer Tiefgarage verbracht, bevor ihre Eltern die beiden per Boot aus der Ukraine nach Rumänien geschleust und sicher nach Frankreich geschickt hatten.