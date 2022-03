Verbände schlossen Länder, aber nicht Spieler aus

Der Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew muss vorerst keinen Ausschluss auf der Tennis-Tour befürchten! Nach der russischen Invasion in die Ukraine werden zwar die Tennis-Verbände von Russland und Belarus suspendiert, allerdings dürfen die Spieler weiter an den internationalen Turnieren teilnehmen. Das gaben die Männer-Organisation ATP, die Frauen-Organisation WTA und der Weltverband ITF am Dienstag bekannt.