ATV-Kuppelshow: „Man sehnt sich nach Harmonie“

Seit Jänner wird auf ATV in „Alles Liebe“ (21.20 Uhr) wieder fleißig gekuppelt - und das mit Erfolg. Nicht nur in Sachen Partnervermittlung lief es für das Format gut, auch die Quote kann sich sehen lassen. Die vergangene, zweite Staffel erreichte im Schnitt einen Marktanteil von 8,2 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen und damit eine Steigerung von über 40% gegenüber der ersten. „Die Menschen sehnen sich verstärkt nach Harmonie. Dadurch bekommt der Fernseher wieder die Funktion des Lagerfeuers, wo man sich versammelt, sich beruhigen lassen kann“, so Regisseur Andreas Mannsberger.