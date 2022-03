Snowboard-Queen Gasser spricht über Zukunftspläne

Mit ihrer Goldmedaille geizt Snowboard-Superstar Anna Gasser nicht lange rum. Jeder, der will, darf sie halten und so Teil des Olympiamärchens sein. Entsprechende Schrammen hat das pompöse Stück seit dem Big-Air-Triumph in Peking schon davongetragen: „Der Kratzer stammt von der Medaillenfeier im olympischen Dorf“, lacht sie. Die trotz chinesischer Corona-Phobie heftig ausfiel. „Mit so etwas haben die freiwilligen Helfer nicht gerechnet. Es hat ihnen aber extrem getaugt“, erzählt Anna beim Mittagessen mit der „Krone“.