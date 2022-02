Ab 2.30 Uhr LIVE: Springt Gasser zur Medaille?

Steigerung muss her

Will Gasser, Olympiasiegerin von 2018 in dieser Disziplin, im Finale um die Medaillen mitkämpfen, muss aber eine Steigerung her. Auf die Medaillenränge fehlten Gasser am Montag zwar nur fünf Punkte, auf Gold waren es allerdings 23 Zähler. Das weiß die Kärntnerin, die voll angreifen will: „Es gibt kein Taktieren mehr, da muss ich alles auspacken, was ich habe.“ Für das Finale kündigte Gasser „mehr Risiko“ an. Unter anderem hoffe sie, aus dem 900 einen 1200 machen zu können. Das habe sie im Training bisher nicht zeigen können, weil die Geschwindigkeit gefehlt habe. „Die Geschwindigkeit war heute super. Ich hoffe, dass die Bedingungen so bleiben.“