Anna Gasser: „Legende? Das passt nicht zu mir“

„Doppelolympiasiegerin, ich kann das noch gar nicht aussprechen. Allein das klingt so arg“, lachte Gasser bei einem Medientermin am späten Abend. Eine Legende will unsere Snowboard-Queen dann schon gar nicht sein. „Nein, als Legende sehe ich mich nicht. Das passt nicht zu mir - und das kann man über sich selbst auch gar nicht sagen. Wenn es andere sagen, freut es mich aber natürlich.“