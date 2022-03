Gefragt: Filme über starke Frauenpersönlichkeiten

Freilich: Mit dem Fortschreiten der Zeit und der Gleichberechtigung in den demokratischen Ländern wurden die Taten der Frauen besser dokumentiert, als zuvor. Doch immer noch versinken viele Geschichten über mutige Frauen in der Unscheinbarkeit. In diesem Artikel wollen wir keine fiktiven Superheldinnen, oder erfundene Frauen vorstellen, sondern Filme über Frauen, die aus eigener Kraft in einer männerdominierten Welt zur Ikone werden konnten.