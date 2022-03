Sarah Jahn präsentiert ihr Pasta-Duo-Spezial

Pomodoro

Zutaten:

Pasta nach Wahl, 3 Dosen geschälte Paradeiser ganz, Knoblauch, Sardellen, Pinienkerne, Thymian, Chili, Basilikum, Parmesan, Olivenöl.

Zubereitung: Pasta kochen. Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. 2 Sardellenfilets dazugeben. Ganze, geschälte Paradeiser (Dose), abseihen, Saft aufheben. Paradeiser vom weichen Inneren befreien, (aufheben). Einmal grob durchhacken und zum Knoblauch in die Pfanne geben - anschwitzen. Alles in der Pfanne schmoren, währenddessen das zurückgelegte Innere der Paradeiser mit dem Saft cuttern, etwas Olivenöl dazu und mit Thymian, etwas braunem Zucker, Salz, Pfeffer und einer Prise Chili abschmecken. Zu den Paradeisern in die Pfanne gießen und einkochen, bis Konsistenz passt. Pinienkerne in der Pfanne hellbraun rösten. Pasta, in die Pfanne zu den Paradeisern geben, schwenken, mit Pinienkernen und Basilikum und etwas Parmesan anrichten.