Skisprung-Altmeister: Starke Anti-Kriegs-Botschaft

„Deshalb will ich zeigen, das im Sport kein Platz für Gewalt und Krieg ist. Ich will für Werte stehen, wie gegenseitige Unterstützung, gegenseitigen Respekt. Man soll gegen sich selbst und seine eigenen Schwächen kämpfen. Natürlich auch gegen den (sportlichen, Anm.) Gegner, aber dann auf gute Art und Weise und indem man sein Bestes gibt“, so Stoch weiter. Das sei seine Message.