Auf emotionalen Moment folgte sportlicher Knall

Keine Nasenbohrer

Auch wenn es nur die zweite Garde war, mit der er sich messen konnte (die allerbesten Piloten fahren WM), ist der Erfolg für den österreichischen Motocross-Sport sehr hoch anzusiedeln. „Da fahren ja auch keine Nasenbohrer mit, die Dichte ist enorm“, so Sandner, der nun am 9. und 10. April in Arco (It) die Gesamtführung ausbauen will.