Baier nach 20 Jahren Politik nun auf neuen Wegen

Bis gestern hatte Bernhard Baier eisern geschwiegen, wollte aus Respekt allen Beteiligten gegenüber nichts zur Thematik sagen. Um am Vormittag dann doch zu verkünden, was ohnehin schon klar war: „Ich werde in der Gemeinderatssitzung am 17. März meine Ämter zur Verfügung stellen und damit aus der Linzer Stadtpolitik ausscheiden.“ Die Entscheidung hat sich der 47-Jährige laut eigenen Worten nicht leicht gemacht. Als das Angebot vor einigen Wochen kam, überlegte er, wohin, nach 20 Jahren Spitzenpolitik, die Reise für ihn in den nächsten 20 Jahren gehen könnte. Und kam zum Entschluss, dass der Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt nun der richtige wäre. Damit bleibt sich der gebürtige St. Wolfganger treu. Denn schon im Oktober 2013, als er die Nachfolge von Erich Watzl als VP-Chef antrat, meinte er im Gespräch mit der „Krone“: „Ich werde sicher nicht in der Politik in Pension gehen, habe immer gesagt das ich die Politik nur auf Zeit sehe.“