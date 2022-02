Chefsessel-Wechsel bei Linzer Volkspartei

Linz bekommt schon bald einen neuen Stadtvize und Verkehrsstadtrat: Offiziell will die Angelegenheit noch niemand bestätigen, auch wenn es hinter verschlossenen Türen wohl längst beschlossene Sache ist. Doch am Montag sollte es endgültig in trockenen Tüchern sein. Wenn in der Aufsichtsratsitzung der OÖ Wohnbau über die im Raum stehende Geschäftsführer-Ablöse entschieden wird. Die Volkspartei darf für einen der beiden Chefsessel einen Kandidaten nennen. Und dieser wird wohl Bernhard Baier heißen. Erst vor fünf Monaten für eine weitere Periode als Linzer Vizebürgermeister und neuer Verkehrsstadtrat angelobt, könnte er dann bereits im nächsten Gemeinderat am 17. März seine Ämter zur Verfügung stellen und in den Vorstand der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft wechseln. Die Frage nach seiner Nachfolge scheint bereits geklärt. Ex-Klubobmann Martin Hajart steht bereit, wie er gestern auf „Krone“-Anfrage bestätigte: „Sofern Bernhard Baier sein Amt zurücklegt, kandidiere ich und stehe natürlich, weil mir meine Heimatstadt Linz nach wie vor sehr am Herzen liegt, zur Verfügung.“