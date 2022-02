Thunfisch aus Algen & Bohnen als neue Alternative

In Österreich gibt es viele Fischliebhaber. Immer mehr Konsumenten sagen heute jedoch, dass ihnen Lachs, Thunfisch & Co. zwar schmecken, sicher nicht aber die damit verbundene Überfischung. Ebenso gefällt wohl niemandem die Tatsache, dass immer mehr Schwermetalle, Antibiotika und Mikroplastik in den Speisefischen der Weltmeere zu finden sind. Gerade die Jüngeren interessieren sich heute immer mehr für diese Problematik - und wachsen entsprechend auch zu bewussteren Konsumenten heran.