Skifahren auf Holzbrettln beim Nostalgierennen

Vor 22 Jahren wurde die Nostalgie-Skigruppe Feuerkogel gegründet, aber bisher konnte noch nicht einmal das 20-jährige Jubiläum gefeiert werden. Denn in den vergangenen beiden Jahren fielen die nostalgischen Skifeste samt Bewerb Corona zum Opfer. Nun ist es aber endlich wieder so weit: Am Samstag, 19. März, werden Nostalgiefans uralte Brettln anschnallen und in Tracht über die Pisten flitzen.