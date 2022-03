Das Parkpickerl braucht in Wien noch Starthilfe

Ab heute wird das Parken in so gut wie ganz Wien gebührenpflichtig. Ob sich der Individualverkehr damit tatsächlich reduzieren wird, bleibt abzuwarten. Die Wiener Linien zumindest rechnen mit keinem Ansturm auf die Öffis. Bis jetzt wurden 112.500 Parkpickerl beantragt. Bis zu 175.000 Anträge werden in Summe erwartet. Viele Wiener stehen dem flächendeckenden Pickerl aber immer noch kritisch gegenüber. Zu viele Fragen seien noch ungeklärt. So gibt der Senderparkplatz nahe der Stammersdorfer Kellergasse Rätsel auf, aber auch die Kordonsiedlung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.