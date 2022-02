Mehr als 5000 Unterschriften gegen Garagen-Ausbau

Das ging schnell! In etwas mehr als zwei Wochen haben die Gegner der Erweiterung der Mönchsberggarage 5074 Unterschriften für eine Bürgerbefragung gesammelt. Am Montag übergaben sie 2500 der Unterschriften an Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der nun das Begehren prüfen muss.