Zu viele Fehler: Österreich verpasst Edelmetall

Anna Andexer erneut in den Top-10

Bei den Mädchen ging Gold an die Deutsche Selina Grotam, die wie die Silberne Lena Repinc (Slowenien) und die Bronzene Sara Andersson (Schweden) nur eine von 20 Scheiben verfehlte. Anna Andexer vom SK Saalfelden konnte das Tempo der Besten in der Loipe durchaus mitgehen, erwies sich aber als weniger zielsicher am Schießstand. Fünf Strafrunden musste die Salzburgerin hinnehmen, für die 19-Jährige stand am Ende wie im Sprint Rang zehn zu Buche.