Unter Legende Groß ging es steil nach unten

Leitners Kritik kam nicht von ungefähr

In Peking sorgte indes Felix Leitner mit seiner Kritik am Material - tags darauf sollte er zurückrudern - für Aufsehen und Schlagzeilen. Groß hielt sich zunächst auffällig zurück. Als er direkt darauf angesprochen wurde, erklärte er den großen Rückstand Leitners mit möglichen taktischen Schwächen des Tirolers. Dieser habe eventuell auf leichten Bergabpassagen das falsche Tempo gewählt. Diverse Experten mussten angesichts dieser Aussage schmunzeln. Fakt ist, dass die nackten Zahlen Leitners erste These mehr als stützen. Betrachtet man sämtliche Einzelrennen dieser Saison und rechnet den Rückstand zum Schnellsten in der Loipe heraus, so hatte der 25-Jährige seine drei schlechtesten Tage in dieser Saison just in Zhangjiakou bei den Olympischen Spielen.