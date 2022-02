Tödlicher Verkehrsunfall an der Weinstraße

Der Mann aus unserem Nachbarland war auf der Spielfelderstraße von Ehrenhausen kommend in Richtung Slowenien unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er kurz vor 18.30 am Samstagabend mit dem entgegenkommenden Wagen eines Niederländers. Das Auto des 33-Jährigen Holländers, der in Slowenien lebt, wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Acker geschleudert.