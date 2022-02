„Wir brauchen dringend die Hilfe der ganzen Welt!“

Konzentration fällt schwer

Die Angst um die in der Heimat verbliebenen Verwandten bestimmt seit Donnerstag den Großteil ihres Denkens. „Ich habe am Dienstag eine Prüfung auf der Uni, aber ich kann mich nicht konzentrieren und komme nicht zum Lernen“, sagt Lidiia Zharikova, die in Linz Technische Mathematik studiert. Ihre Eltern leben in der ostukrainischen Stadt Charkiw, nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Diese Stadt wird seit Freitag von den Russen bombardiert, der Bürgermeister appellierte an die Bevölkerung, in Bunkern und Kellern Schutz zu suchen.