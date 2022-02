64-Jähriger am Linzer Hauptbahnhof niedergestochen

Fahndung blieb erfolglos

Der Unbekannte, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, überholte ihn dann und stach ihm plötzlich mit einer unbekannten Stichwaffe in die Brust. Das Opfer konnte sich zur Polizeiinspektion Hauptbahnhof schleppen, von wo er nach notärztlicher Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert wurde. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern verlief bislang erfolglos. Die beiden Männer wurden vom 64-Jährigen wie folgt beschrieben: schwarze Haare, dunkle Kleidung, Anfang 20 Jahre alt. Beide trugen eine FFP2-Maske und der Täter sprach in ausländischem Akzent.