Einbrecher (21) randalierte vor Polizeiinspektion

Am Mittwoch um 22 Uhr erstattete ein Zeuge per Notruf Anzeige bei der Polizei über einen Einbruch in einen Imbissstand in Sierning. Im Zuge der örtlichen Fahndung konnten im Nahbereich der Tatörtlichkeit zwei Verdächtige, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, im Eingangsbereich eines Wohnhauses mit offensichtlichem Diebesgut angetroffen werden. Eine weitere vorerst unbekannte Person flüchtete.