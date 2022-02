Mutter: „Sitze in zwölf Grad kalter Wohnung“

In der Wohnung von Maria (gesamter Name ist der Redaktion bekannt) zeigte das Thermometer am Freitag nur noch zwölf Grad an. Duschen ist nur mit kaltem Wasser möglich, Kochen nur mit einem geliehenen Camping-Gaskocher. Beim Betätigten des Lichtschalters bleibt es dunkel. Der alleinerziehenden Mutter und ihrer jugendlichen Tochter wurden Strom und Gas abgedreht. Eine Nachzahlung in der Höhe von 1500 Euro konnte Maria mit Hilfe gerade noch stemmen. Jetzt geht nichts mehr.