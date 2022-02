Parkpickerl: Noch keine Stadtflucht ins Burgenland

Unter den burgenländischen Lehrern in Wien würde es zudem nur relativ wenige Tagespendler geben. „Die größte Gruppe davon kommt sicher aus dem Bezirk Neusiedl am See und die nützen zumeist die guten Bahnverbindungen“, meint Zitz. Zugleich seien bereits in den vergangenen Jahren bereits viele Pädagogen ins Burgenland zurückgekehrt. Das Parkpickerl wirke sich weniger aus als etwa in Niederösterreich.