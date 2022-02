Wien ist „bereit für Flüchtlinge“

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat Wien bereits erste Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Vor allem medizinisches Material sei bereits auf dem Weg. Bürgermeister Michael Ludiwg (SPÖ) spricht von einem „traurigen und zutiefst bedrückenden Tag“. Unterstützung erhält er dabei von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), der auch einen persönlichen Bezug zur Krise hat. Beide erklären sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, die vor Krieg fliehen. „Wien hat genügend Unterkünfte. Wenn Menschen in Not sind, nehmen wir sie auf“, heißt es. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.