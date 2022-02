Abschied vom Zweitwohnsitzer-Wahlrecht ist fixiert

Das Wiener Parkpickerl beschäftigt am Donnerstag den Landtag. Auch darüber hinaus liegen einige heiße Eisen im Feuer: So werden vor der Landtagswahl im kommenden Jahr die Weichen für die Zweitwohnsitzer-Reform gestellt. Währenddessen übt sich die blau-gelbe SPÖ in Sachen Kinderbetreuung im Säbelrasseln.