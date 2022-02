12-Jähriger stahl Geld von Semmerl-Service

Auffälliges Fahrzeug

Mitten in der Nacht fiel den Beamten dann ein verdächtiges Fahrzeug auf: Am Steuer saß ein 20-jähriger Zusteller aus dem Bezirk Zwettl, auf dem Beifahrersitz ein zwölfjähriger Verwandter. Viel mussten die Uniformierten nicht nachfragen, da rückte der Ältere bereits Geldscheine heraus, die laut Ermittlern eindeutig den diversen Bäckerei-Kunden zugeordnet werden konnten. Selbst will der Mann aber nicht der Dieb gewesen sein, das schob er dem Burschen in die Schuhe – wohl wissend, dass dieser noch nicht strafmündig ist.