Wie lang hält Wien ohne frisches Gas durch?

Bei 57 Prozent der Wiener Haushalte beruht die Wärmeversorgung auf Erdgas. Der derzeitige Russland-Ukraine-Konflikt gibt Anlass zur Sorge, dass bald kein Erdgas mehr über die Pipelines der Ukraine nach Ostösterreich geliefert wird. Die „Krone" hat beim Bürgermeister und Wiener Netze nachgefragt, wie lange in der Stadt noch geheizt werden kann. Die Wiener Netze geben Entwarnung. Aktuell wird Erdgas wie vorgesehen nach Österreich geliefert, sodass an warmen Tagen wie beispielsweise am vergangenen Wochenende die Speicher sogar aufgefüllt werden können. Auch der Bürgermeister sagt, dass die Gasspeicher gut gefüllt sind. Wie viele Tage in Wien noch geheizt werden kann, kann aber nicht exakt gesagt werden.