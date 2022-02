Starke Lkw-Kontrollen trotz Transitlobby-Grollen

In der Schweiz nimmt die Lkw-Belastung sogar ab

Anders ist es in der Schweiz, wie der VCÖ aufmerksam macht, in der es eine Lkw-Maut gibt, in der auch die vom Lkw verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden verursachergerecht inkludiert sind. Auch ist der Diesel in Österreich vergleichsweise billig: In der Schweiz kostet der Liter Diesel ca. 40 Cent mehr, in Deutschland 21 Cent. Während allein über den Brenner 2,45 Millionen Lkw im Vorjahr fuhren, waren es auf allen Schweizer Alpenübergängen zusammen lediglich 810.0000 Schwerfahrzeuge. Und während seit dem Jahr 2010 der Alpentransit in der Schweiz um ein Viertel zurückgegangen ist, nahm die Lkw-Belastung am Brenner um ein Drittel zu.