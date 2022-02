Große Trauer um Braunbärin Blanca

Blanca wurde am 22. Jänner 1988 im Berner Tierpark geboren und lebte seit 1990 im Salzburger Zoo. Durch ihre aufmerksame, umgänglicher, aber auch eigensinniges Gemüt wurde sie zu einem Liebling der Zoobesucher. Seit 29 Jahren weilte auch ihr Sohn Aragon an ihrer Seite. Er bekam noch die Gelegenheit, sich von seiner Mutter zu verabschieden. Die Bärin litt an einer degenerativen Erkrankung des Bewegungsapparates, wovon mehrere große Gelenke betroffen waren. Weil es ihr trotz Schmerzmedikation von Tag zu Tag schlechter ging, entschied sich die Zoo-Tierärztin zur Einschläferung.