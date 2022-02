Formel 1: Das ist der neue Alpine-Renner!

Alpine präsentierte bei einer Veranstaltung in Paris ein Showcar und veröffentlichte Bilder des aktuellen Autos, das derzeit für den ersten Vorsaison-Test in Barcelona (Mittwoch) vorbereitet wird. Das Ziel von Alpine ist es, innerhalb von 100 Rennen ab dem Großen Preis von Bahrain (20. März) im Titelrennen dabei zu sein. „Im Jahr 2022 wollen wir mit umfassenden Entwicklungen an allen Standorten konstanten Fortschritt zeigen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft um den Titel mitkämpfen können“, sagte Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi.