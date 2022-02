Fischer & Co.: Viele Firmen setzen auf Ukraine

Mitarbeiter glauben nicht, dass es zum Krieg kommt

In der Fischer-Fabrik in Mukachevo nahe der ungarischen Grenze erzeugen 800 Mitarbeiter Ski, Skischuhteile und Eishockeyschläger. „Unsere lokalen Mitarbeiter glauben nicht, dass es zum Krieg kommt“, so Fischer-Chef Franz Föttinger. Er hat zehn Österreicher dort, die nach Hause wollen. Auch Blizzard hat eine Fertigung in der Ukraine, bei Head gab es Pläne für eine Fabrik. Weiterer Großinvestor ist der Kärntner Bügelbretthersteller Eurogold mit über 1000 Mitarbeitern.