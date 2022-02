Der Knoblauch-Trick: Von jetzt an ohne Fahne

Und so funktioniert der Trick: Zwei Knoblauch-Knollen in der Mitte durchschneiden, mit etwas Olivenöl begießen und ein wenig Salz darüberstreuen. Das Ganze dann in eine Alufolie geben und bei 180 Grad im Ofen ca. 25 Minuten lang backen. Schon wäre die Fahne weg. Sie können den Knoblauch pur auf warmem Brot oder mit etwas Butter und Kräutern als Brotaufstrich genießen.