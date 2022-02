Fix: Vierlinge heißen Lady, Sun, Shine und Mr.Moon

Eine Fülle an Einsendungen mit Namensvorschlägen für die Vierlingslämmer von Schafzüchter Marius Treffner in Feldkirchen ist in der „Krone“-Redaktion eingelangt. Und das hat die Entscheidung nicht gerade einfach gemacht, schließlich waren darunter wirklich viele lustige und originelle Ideen.