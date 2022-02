Leser gefragt: Namen für Schaf-Vierlinge gesucht

Vorschläge wie „Itzi, Bitzi, Tini, Wini“

So hat Christian Krauskopf „Itzi, Bitzi, Tini, Wini“ vorgeschlagen, Andrea Wieltsch ist für „Lotti, Flotti, Karotti und Zottel“, Maria Olsacher schlägt „Lady, Sun, Shine und Mr. Moon“ vor und Petra aus Wien würde „Billy, Tilly, Milli und Lilli“ gefallen. Weitere Vorschläge können noch bis heute, Sonntag, per E-Mail an claudia.fischer@kronenzeitung.atgesendet werden.