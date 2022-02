Unvernunft | Ausgeliefert

Unvernunft. Was droht uns alles? Ein Krieg in der und um die Ukraine? Darauf konnte gestern Mittag auch die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure auf ORF 2 keine wirklich greifbare Antwort geben. Die wagt ja nicht einmal der ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz zu geben, der zu Beginn der TV-Diskussion live aus der Nähe der ukrainisch-russischen Grenze zugeschaltet war. Was die Journalistenrunde auch nicht klären konnte: Wird es in Österreich heuer noch Neuwahlen geben? Einigkeit herrscht darüber, dass jede Vernunft dagegen sprechen würde. Aber andererseits: Haben wir nicht in den letzten Monaten allzu viel Unvernunft in der Innenpolitik erlebt? Nicht auszuschließen, dass vor allem rund um den Korruptions-Untersuchungsausschuss noch eine Dynamik entsteht, die die Regierung platzen lässt.