Millie Bobby Brown: Neuer Look zum 18. Geburtstag

Als Schauspielerin beweist Millie Bobby Brown gerne, dass sie in jede Rolle schlüpfen kann. Zu ihrem 18. Geburtstag am Samstag verwandelte sich Brown nun in einen blonden Vamp und ließ es in dem coolen Look samt Vintage-Korsett-Kleid mit ihrem Liebsten Jake Bongiovi in einem Londoner Club ordentlich krachen.